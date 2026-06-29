هيئة النقل تعزز شراكاتها الدولية لتمكين النقل الذكي واستقطاب التقنيات المستقبلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت الهيئة العامة للنقل حضور المملكة في المشهد الدولي للنقل والخدمات اللوجستية، عبر حزمة من الشراكات والمشاركات النوعية في معرض النقل والخدمات اللوجستية 2026 بمدينة شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية، مستعرضة البيئة التنظيمية الممكنة للاستثمار والابتكار، إلى جانب إبراز الفرص الواعدة التي يشهدها قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.

ورعت الهيئة، ممثلة بوكيل الهيئة لتمكين النقل الدكتورة أميمة بامسق، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة علم وشركة شينزن للمدن الذكية، بهدف استكشاف مجالات التعاون في تطوير حلول التنقل الذكي والمركبات ذاتية القيادة، بما يسهم في تطوير حلول تقنية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وترفع كفاءة الخدمات في القطاعات ذات العلاقة.

وشاركت الدكتورة أميمة في الجلسة الافتتاحية للمعرض تحت عنوان «التقدم بثقة في ظل التحديات» حيث استعرضت توجهات الهيئة في تمكين أنماط التنقل الحديثة والمستدامة من خلال إطار تنظيمي مرن يدعم الابتكار، ويحفز الاستثمار، ويعزز تبني التقنيات المتقدمة وتوطينها في قطاع النقل، كما قدمت ورشة عمل متخصصة استعرضت مستهدفات القطاع اللوجستي، والبيئة التنظيمية الداعمة للاستثمار، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.

وعقدت الهيئة لقاءات ثنائية مع مكتب النقل في أمانة مدينة شينزن، وزارت شركة هواوي للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول في مجالات النقل الذكي والذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف

فرص التعاون.