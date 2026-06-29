شكرا لقرائتكم خبر أمانة القصيم تجهز الحدائق والمتنزهات خلال الإجازة الصيفية بحافظة البكيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة البكيرية استعداداتها وتجهيزاتها بتهيئة الحدائق والمتنزهات والساحات العامة، ضمن جهودها لتعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة ترفيهية جاذبة وآمنة.

وتضمنت التجهيزات تهيئة 32 حديقة ومتنزها و48 ساحة بلدية، بإجمالي مساحات تتجاوز 2.8 مليون م2، وأيضا تهيئة ممرات المشاة والمضامير الرياضية بطول يتجاوز 36 ألف م، وتجهيز 35 ملعبا رياضيا و80 ملعب أطفال إلى جانب العناية بأكثر من 600 ألف م2 من المسطحات الخضراء، في إطار تحسين المشهد الحضري والارتقاء بالخدمات العامة وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وفي جانب الخدمات والمرافق، عززت البلدية أعمال الري وصيانة ونظافة المرافق تجهيز 35 دورة مياه عامة، وصيانة وتشغيل 1129 عمود إنارة، إضافة إلى العناية بـ1400 نخلة، وأكثر من 60 ألف شجرة داخل الحدائق والمتنزهات.

وأشار رئيس بلدية البكيرية المهندس فايز بن مشعان العقيلي إلى استمرار أعمال الصيانة والنظافة والمتابعة الدورية لضمان جاهزية المرافق العامة، داعيا الجميع المحافظة عليها، والإسهام في تعزيز المشهد الحضري بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.