انطلاق مهرجان صيف بريدة بـ 100 فعالية هادفة و500 فرصة وظيفية للشباب

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- بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت يوم الخميس فعاليات وبرامج «مهرجان صيف بريدة» بمتنزه الملك عبدالله الوطني ببريدة، وذلك ضمن برامج موسم صيف القصيم الممتد على مدى 60 يوما. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت يوم الخميس فعاليات وبرامج «مهرجان صيف بريدة» بمتنزه الملك عبدالله الوطني ببريدة، وذلك ضمن برامج موسم صيف القصيم الممتد على مدى 60 يوما. ويفتح المهرجان أبوابه مجانا للزوار بأكثر من 100 فعالية وبرنامج ترفيهي وثقافي وسياحي متنوع يلبي تطلعات الزوار من مختلف الفئات العمرية ويستهدف جميع أفراد الأسرة. وتتكامل في المهرجان الأنشطة الترفيهية والاقتصادية، إذ تتوزع البرامج لتشمل مناطق حيوية للمطاعم والكافيهات، إلى جانب أركان مخصصة لدعم الأسر المنتجة ومشاريع رواد الأعمال والشباب. كما يضم الموقع خيارات ترفيهية واسعة تجمع بين الألعاب الكهربائية والهوائية، والعروض الحية والمسابقات التفاعلية اليومية، وسط جلسات عائلية مجهزة ومناطق مستقلة للأطفال والشباب تضمن خصوصية ومتعة كافة فئات المجتمع. ويتيح المهرجان أكثر من 500 فرصة وظيفية موسمية للشباب والشابات في المجالات التنظيمية والتشغيلية والخدمية، مما يسهم في تمكين الطاقات الوطنية، ودعم المشاريع الناشئة والصغيرة، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية طوال فترة الصيف.

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