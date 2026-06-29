شكرا لقرائتكم خبر القرية الأوروبية في أبها.. تجربة عائلية بطابع أوروبي في قلب شارع الفن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقطب القرية الأوروبية في شارع الفن بمدينة أبها، ضمن فعاليات صيف عسير 2026 تحت شعار «السما أرضك»، زوار وأهالي منطقة عسير، مقدمة تجربة ترفيهية تجمع بين الطابع الأوروبي والأنشطة العائلية في أجواء صيفية معتدلة.

وتقام الفعالية خلال الفترة من 25 يونيو حتى 31 أغسطس، ضمن روزنامة موسم صيف عسير لهذا العام، حيث تضم القرية مجسمات ومنازل مستوحاة من العمارة الأوروبية، ومساحات خضراء، وشخصيات كرتونية، إلى جانب ألعاب للأطفال، وعربات ترفيهية وجولات داخل الموقع، بما يهيئ بيئة مناسبة للعائلات والأطفال لقضاء أوقات ممتعة.

وتعكس الفعالية تنوع التجارب التي يقدمها موسم صيف عسير، من خلال المزج بين الترفيه والتصاميم الجمالية، لتكون إحدى الوجهات المميزة لزوار مدينة أبها، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وإثراء تجربة السياحة الصيفية في المنطقة.