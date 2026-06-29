شكرا لقرائتكم خبر أمانة عسير تكثف استعداداتها لصيف 2026 وتؤهل الحدائق والطرق لاستقبال السياح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة منطقة عسير استعداداتها لموسم صيف 2026 السياحي، في ظل توقعات بارتفاع أعداد الزوار والسياح إلى مستويات استثنائية، عبر حزمة من أعمال التشغيل والصيانة وتهيئة الحدائق والطرق والمرافق العامة، بما يعزز جاهزية المنطقة لاستقبال الموسم السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

وأوضح أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي في حديثه لوكالة الأنباء السعودية، أن الأمانة استعدت مبكرا للموسم من خلال مضاعفة الجهود في أعمال النظافة والصيانة والتشغيل، ورفع جاهزية الكوادر والمعدات والتجهيزات، للتعامل مع زيادة البلاغات وارتفاع حجم النفايات والطلب على الخدمات خلال موسم الصيف، خاصة مع ما تشهده المنطقة سنويا من نمو في أعداد الزوار.

وبين أن منطقة عسير تضم 671 حديقة موزعة على مختلف المحافظات والمراكز، تمثل شبكة واسعة من المواقع الطبيعية والترفيهية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة ورفع جاذبية الوجهات السياحية، لا سيما خلال موسمي الصيف وتصاعد هطول الأمطار، وتعتمد الأمانة على منظومة تشغيلية متكاملة تضم نحو 1500 كادر بشري من الفنيين والإداريين والميدانيين، يتولون أعمال الصيانة والتشغيل والخدمات البلدية المرتبطة بالحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية والمرافق العامة.

وأشار الجالي إلى أن أعمال التشغيل والصيانة تغطي مساحة تتجاوز 16 مليون م2 من الحدائق و المرافق والمساحات الحضرية، بما يعكس حجم الجهود المبذولة للحفاظ على جودة المشهد الحضري وتحسين تجربة السائح والزائر في مختلف أنحاء المنطقة.