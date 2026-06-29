شكرا لقرائتكم خبر أمانة جازان تهيئ الحدائق والواجهات البحرية لاستقبال الزوار خلال الإجازة الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيأت أمانة منطقة جازان أكثر من 268 حديقة عامة، و24 واجهة بحرية، و234 ممشى في مدينة جيزان، ومختلف محافظات ومراكز المنطقة، ضمن استعداداتها لاستقبال الأهالي والزوار خلال الإجازة الصيفية، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وتوفير وجهات ترفيهية وسياحية متكاملة، تسهم في دعم الحركة السياحية، وترسخ مكانة جازان وجهة جاذبة على مدار العام.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان المهندس فهد بن سعد الأحمري، أن هذه التجهيزات تعكس ما تشهده منطقة جازان من تطور في المرافق العامة، مستفيدة من تنوعها الطبيعي الذي يجمع بين السواحل الممتدة على البحر الأحمر، والمرتفعات الجبلية، والأودية، والسهول الزراعية، الأمر الذي يجعلها وجهة سياحية تستقطب الزوار من داخل المنطقة وخارجها، خاصة خلال موسم الإجازة الصيفية.

وأضاف أن الواجهات البحرية تضم مرافق متنوعة، تشمل مسارات للمشي، وأماكن للجلوس، ومناطق مخصصة للأطفال، إلى جانب المطاعم، والمقاهي، والخدمات المساندة، بما يوفر بيئة مناسبة للتنزه والاستجمام، ويمنح الزائر تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والاستمتاع بالمقومات الطبيعية التي تتميز بها جازان. وأشار إلى أن الحدائق والمتنزهات المنتشرة في مختلف المحافظات توفر متنفسا للأسر، بما تحتويه من مسطحات خضراء، وأشجار متنوعة، ومرافق ترفيهية، فيما تمثل المماشي عنصرا مهما في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي والأنشطة البدنية في بيئة آمنة ومهيأة. وبين الأحمري أن الأمانة تنفذ بالتزامن مع الإجازة الصيفية، أعمالا مستمرة لصيانة المرافق العامة، تشمل العناية بالحدائق، وصيانة ألعاب الأطفال، والإنارة، ورفع كفاءة النظافة، ومعالجة التشوه البصري، إلى جانب تكثيف أعمال الإصحاح البيئي؛ بما يضمن جاهزية المواقع لاستقبال الزوار، والمحافظة على سلامتهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكد أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة منطقة جازان وجهة سياحية جاذبة، ودعم الحركة السياحية والاقتصادية، داعيا الأهالي والزوار إلى المحافظة على المرافق العامة، والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر مركز البلاغات الموحد (940)؛ بما يسهم في الحفاظ على المشهد الحضري، واستدامة المرافق العامة.