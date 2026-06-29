كاوست وجامعة القصيم تطلقان شراكتهما في حاضنة ابتكار 5 لدعم المبتكرين ورواد الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" وجامعة القصيم، انطلاق شراكتهما في برنامج "حاضنة ابتكار 5"، ضمن جهود مشتركة لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، وتمكين المبتكرين ورواد الأعمال من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ومنتجات واعدة ذات أثر اقتصادي.

وتأتي هذه الشراكة لتجمع بين بيئة كاوست البحثية والابتكارية المتقدمة وخبرة جامعة القصيم في تنظيم البرنامج وقيادة مساراته، بما يعزز التكامل بين الجامعات السعودية في تطوير المواهب الوطنية، وفتح آفاق أوسع أمام الطلبة والمبتكرين ورواد الأعمال.

وتأتي هذه الشراكة لتجمع بين بيئة كاوست البحثية والابتكارية المتقدمة، ودورها المحوري في استضافة المعسكر التدريبي وتصميم تجربة تعليمية وتطبيقية مكثفة للمشاركين، من خلال توفير الخبرات والإمكانات التي تدعم تطوير الأفكار الريادية وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق، وبما يعزز التكامل مع جامعة القصيم في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتمكين المواهب الوطنية.

وتستضيف كاوست المعسكر التدريبي للبرنامج خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026م، ضمن المرحلة الثالثة من حاضنة ابتكار 5، التي تُنفّذ عبر ثلاثة مواقع تدريبية تشمل كاوست، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة القصيم.

يُعد المعسكر التدريبي برنامجاً مكثفاً لمدة خمسة أيام، يستهدف رواد الأعمال والمبتكرين الذين تم اختيارهم من مرحلة الهاكاثون، ويهدف إلى تزويدهم بالأدوات والمعارف والإرشاد المتخصص لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق، من خلال ورش عمل مباشرة، وجلسات استشارية، وتحديات عملية تعزز مهارات التفكير التصميمي وحل المشكلات.

يستهدف البرنامج في نسخته الخامسة أكثر من 350 مشاركاً ومشاركة، وأكثر من 24 ورشة عمل مكثفة، إضافة إلى دعم 140 مشروعاً رياديًا وتمكين 40 شركة ناشئة، ضمن برنامج يمتد على خمس مراحل.