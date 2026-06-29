الأزياء.. تعبير ثقافي محل الحفاوة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم تعد الأزياء في المشهد الثقافي السعودي مجرد صناعة مرتبطة بالمظهر أو الموضة، بل أصبحت مساحة تعبّر عن الهوية، وتحكي تفاصيل المكان، وتعكس التحولات الاجتماعية والجمالية التي تعيشها المملكة. ومن هذا الحضور المتنامي، جاءت "جائزة الأزياء" ضمن مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" التي تنظمها وزارة الثقافة، لتحتفي بالمصممين والعلامات والتجارب التي استطاعت أن تمنح الأزياء السعودية حضوراً مختلفاً، يجمع بين الأصالة والابتكار.

ومنذ إطلاق مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" في 2020، سعت المبادرة إلى تكريم مختلف القطاعات الإبداعية، وخلق حالة من التنافس الإيجابي التي تدفع بالمشهد الثقافي نحو مزيد من التطور والاحترافية. وقد عكست الجائزة هذا التوجه عبر احتفائها بمجال الأزياء بوصفه أحد القطاعات الثقافية التي شهدت نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى التصميم، أو الصناعة، أو الحضور العالمي.

وتبرز أهمية "جائزة الأزياء" في كونها لا تكرّم التصاميم وحدها، بل تحتفي أيضاً بالرؤية الفكرية والجمالية التي تقف خلفها. فهي تعترف بتصميم الأزياء والإكسسوارات والمجوهرات كأحد أشكال التعبير الثقافي القادرة على تقديم صورة المجتمع وتحولاته، كما تسهم في دعم المواهب السعودية، وتحفيز الاستثمار في القطاع، وتعزيز حضوره ضمن الاقتصاد الإبداعي الذي يشكّل أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ومنذ دورتها الأولى، حملت الجائزة تنوعاً لافتاً في الأسماء الفائزة، بما يعكس تعدد الاتجاهات داخل قطاع الأزياء السعودي. ففي النسخة الأولى فازت شركة تفاصيل العالمية "لومار"، إلى جانب المصمم يوسف أكبر، والمصممة أروى العماري، في دورة احتفت بالأسماء التي نجحت في تقديم الهوية السعودية بروح معاصرة، وربط التراث المحلي بلغة تصميم حديثة.

وفي الدورة الثانية، مُنحت الجائزة إلى المصممة سميرة العتيبي، تقديراً لتجربتها التي جمعت بين التفاصيل التراثية وبين الحس الإبداعي المعاصر، فيما شهدت الدورة الثالثة تتويج شارملينا للمجوهرات، في إشارة إلى اتساع مفهوم الأزياء ليشمل المجوهرات بوصفها جزءاً من الهوية البصرية والثقافية للأناقة السعودية.

أما الدورة الرابعة فقد فازت بها الدكتورة ليلى البسام، وهي واحدة من أبرز الأسماء المهتمة بتوثيق الأزياء التقليدية السعودية ودراستها، في تأكيد على أن الجائزة لا تحتفي بالصناعة فقط، بل أيضاً بالجهود المعرفية التي تحفظ ذاكرة الأزياء المحلية وتعيد قراءتها للأجيال الجديدة.

وفي الدورة الخامسة فازت بالجائزة الأميرة نورة الفيصل، التي ارتبط اسمها بمشروعات إبداعية تسعى إلى تقديم الثقافة السعودية بلغة تصميم عالمية، تجمع بين الحِرفية المحلية والرؤية الحديثة.

هذا التنوع في الفائزين يعكس كيف أصبحت "جائزة الأزياء" مساحة تحتفي بجميع أوجه القطاع؛ من التصميم والإنتاج، إلى التوثيق والبحث، وصولاً إلى العلامات التجارية التي استطاعت بناء حضورها داخل المملكة وخارجها. كما تؤكّد الجائزة أن الأزياء لم تعد قطاعاً هامشياً، بل أصبحت جزءاً أصيلاً من المشروع الثقافي السعودي الحديث.

ومع كل دورة جديدة، تواصل "الجوائز الثقافية الوطنية" تأكيد قدرتها على مواكبة التحولات التي يعيشها القطاع الثقافي، عبر تطوير مساراتها والتوسع فيها؛ إذ بدأت المبادرة بـ 14 مساراً، قبل أن تصل إلى 19 مساراً في نسخة العام الماضي، في دلالة واضحة على اتساع المشهد الإبداعي السعودي وتنوعه.

"جائزة الأزياء" أكثر من مجرد تكريم سنوي؛ لكونها احتفاء بلغة بصرية تحمل ملامح المجتمع، وتحوّل التفاصيل اليومية والتراثية إلى أعمال فنية قابلة للعرض والانتشار والتأثير باعتبار أن الهوية يمكن أن تُقرأ في الكتب، كما يمكن أن تُرى أيضاً في الأقمشة، والتطريز، والتصاميم التي تحمل روح الإنسان والمكان إلى العالم.