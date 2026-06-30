أمانة جدة ترفع جاهزية مرافقها العامة لاستقبال الزوار في موسم صيف 2026

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل أمانة محافظة جدة جهودها لموسم صيف السعودية 2026، من خلال رفع جاهزية المرافق العامة والواجهات البحرية والشواطئ والحدائق، وتكثيف الأعمال التشغيلية والرقابية، استعدادا لاستقبال السكان والزوار في الإجازة الصيفية.

وشملت الجهود تهيئة أكثر من 500 حديقة موزعة في أنحاء المحافظة، إلى جانب 5 واجهات بحرية وعدد من الشواطئ والمواقع البحرية المخصصة للسباحة، بعد استكمال أعمال الصيانة والنظافة والتجهيز، بما يتيح للزوار الاستفادة من المرافق العامة والخدمات المتوفرة فيها.

ورفعت الأمانة جاهزية المواقع البحرية من خلال تشغيل فرق الإنقاذ والإشراف الميداني، ومتابعة الالتزام بإجراءات السلامة داخل الشواطئ المخصصة للسباحة، إلى جانب استمرار أعمال الرقابة البحرية على الأنشطة والشواطئ والمنتجعات، بما يسهم في توفير بيئة آمنة لمرتادي البحر.

وتتضمن الخطة الميدانية تكثيف أعمال النظافة والصيانة في المواقع التي تشهد كثافة في الحركة خلال الموسم، مع متابعة جاهزية الحدائق والواجهات البحرية والممرات الرياضية والساحات العامة، بما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للزوار. وفي الجانب الرقابي تواصل الأمانة تنفيذ جولاتها على المنشآت الغذائية والأسواق والمراكز التجارية، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية، إلى جانب متابعة الأنشطة البحرية والمنشآت الواقعة على الواجهات الساحلية، بما يرفع مستوى الامتثال ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة في الموسم.

وتوفر مدينة جدة خيارات متنوعة لقضاء الإجازة الصيفية، تشمل الواجهات البحرية، والشواطئ العامة، وأكثر من 500 حديقة، والمسارات الرياضية، إلى جانب عدد من الوجهات النوعية، مثل حديقة الأمير ماجد، وحدائق السجى، وحديقة الأجواد، التي تستقبل الزوار بمرافق ترفيهية ورياضية وخدمية متكاملة، فضلا عن البرامج والفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة التي يشرف على تنظيمها الجهات ذات العلاقة.

وأكدت الأمانة استمرار فرقها الميدانية والبلديات الفرعية في متابعة المرافق العامة طوال الموسم، داعية الزوار إلى الالتزام بإرشادات السلامة البحرية، والمحافظة على المرافق العامة، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر تطبيق «بلدي» أو من خلال المركز الموحد للبلاغات (940)، بما يسهم في سرعة المعالجة والمحافظة على جودة الخدمات.