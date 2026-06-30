شكرا لقرائتكم خبر الشلالات الصناعية في نجران وجهة جاذبة للمتنزهين خلال الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد الشلالات الصناعية بمنطقة نجران إقبالا متزايدا من الأهالي والزوار، لما توفره من مشاهد جمالية وأجواء ترفيهية جعلتها من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، خاصة خلال موسم الصيف، إذ تسهم المياه المتدفقة ورذاذها في تلطيف الأجواء، وتهيئة بيئة مناسبة للعائلات والمتنزهين.

وتضم المنطقة 6 شلالات صناعية بتصاميم هندسية حديثة، استفادت من طبيعة نجران الجبلية لتعزيز المشهد الحضري وإيجاد متنفسات ترفيهية جاذبة، تشمل شلال متنزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز في أبا الرشاش، وشلال حديقة الصفا بحي الحضن، وشلال ساحة العلم، وشلال الحصين، وشلال الفيصلية، إضافة إلى متنزه الشلال بالعريسة.

وتستقطب هذه المواقع أعدادا كبيرة من المتنزهين للاستمتاع بمشاهدة المياه المنسابة عبر التكوينات الصخرية التي تحاكي الطبيعة، في مشهد تتناغم فيه حركة المياه مع الإضاءات الليلية، لتشكل لوحات جمالية تضفي على المواقع طابعا مميزا، وتسهم في تعزيز عناصر الجذب السياحي والترفيهي بالمنطقة.