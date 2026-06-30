شكرا لقرائتكم خبر «غريس مبارك» بسكاكا.. وجهة سياحية تستحضر عبق الموروث الزراعي للجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد «غريس مبارك» بمدينة سكاكا نموذجا رائدا للمبادرات السياحية التي تبرز الموروث الزراعي والثقافي الفريد لمنطقة الجوف، خاصة بعد حصوله على الرخصة السياحية، في خطوة تعكس الجهود الرامية لتنويع الخيارات السياحية واستثمار المقومات التراثية والطبيعية الغنية التي تزخر بها المنطقة.

ويستمد الموقع قيمته من إرث زراعي يمتد لعقود، جرى تطويره ببراعة على يد صاحبه أحمد العرفج ليواكب الحراك السياحي والثقافي المتنامي، مع الحرص التام على الحفاظ على الهوية المحلية والطابع التراثي الأصيل للجوف.

ويستقبل الموقع وفودا وزوارا من داخل المملكة وخارجها، ليقدم لهم تجربة متكاملة من خلال برامج وأنشطة تعرف بالعادات والتقاليد المحلية، بالإضافة إلى فعاليات نوعية تسلط الضوء على عناصر التراث المرتبطة بالبيئة الزراعية؛ مما يسهم في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز حضور الموروث الشعبي في ذاكرة المجتمع.

كما يلعب الموقع دورا محوريا في التعريف بتاريخ الجوف وإرثها الحضاري، عبر تجارب تثقيفية حية تبرز جوانب من الحياة الزراعية التي اشتهرت بها المنطقة، وتسهم في رفع الوعي بقيمتها التاريخية والثقافية.

وتعكس هذه المبادرة جهود أبناء الجوف في صون الموروث المحلي وتقديمه بقوالب عصرية تواكب تطلعات التنمية، بما يعزز الهوية الوطنية ويبرز المقومات الحضارية للمنطقة للأجيال القادمة والزوار على حد سواء.

وتأتي هذه الجهود امتدادا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنمية القطاع السياحي، وإبراز التنوع الثقافي الذي تزخر به مناطق المملكة، وتحويل المواقع ذات البعد التراثي إلى روافد فاعلة في التنمية المستدامة.