شكرا لقرائتكم خبر انطلاق المرحلة الثانية من مشروع »MEALDPro« ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق مؤسسة الملك خالد، بالشراكة مع SNB، المرحلة الثانية من مشروع «MEALDPro» ضمن برنامج «أهالينا» لبناء القدرات، وذلك استمرارا لجهودهما في تنمية الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع غير الربحي، وتعزيز قدرات المنظمات التنموية في إدارة الأداء، وقياس الأثر، وتحسين جودة مشاريعها وبرامجها.

ويهدف المشروع إلى تمكين المشاركين من تطبيق أفضل الممارسات المهنية في المتابعة والتقييم، من خلال إكسابهم الأدوات والمهارات اللازمة التي تسهم في رفع جودة المشاريع المقدمة.

وجاءت المرحلة الثانية امتدادا لمرحلة التأهيل التي شارك فيها 57 موظفا في القطاع غير الربحي من مختلف مناطق المملكة، وشملت 5 لقاءات إثرائية افتراضية تناولت بناء النماذج المنطقية، إلى جانب استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تصميم هذه الأدوات، كما أنجز المشاركون 278 مهمة تطبيقية، واختتموا المرحلة باختبار يحاكي متطلبات الشهادة المهنية.

وأسفرت نتائج التقييم عن ترشيح 28 مشاركا ومشاركة للانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تنطلق بورشة عمل حضورية تستضيفها مؤسسة الملك خالد في مقرها بمدينة الرياض خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026.

ويركز المشروع على تأهيل المشاركين لتطبيق منهجية MEAL بصورة متكاملة، بدءا من تصميم النماذج المنطقية وبناء مؤشرات قياس الأداء، مرورا بتطوير أدوات جمع البيانات وتحليلها، وانتهاء بتوظيف النتائج في تعزيز المساءلة والتعلم المؤسسي واتخاذ القرار، بما يسهم في رفع جودة المشاريع التنموية وتعزيز أثرها، كما يتضمن المشروع أربع جلسات توجيهية للتحضير للاختبار المهني والحصول على الشهادة الاحترافية.

ويأتي هذا المشروع امتدادا لجهود مؤسسة الملك خالد في دعم بناء القدرات المؤسسية للقطاع غير الربحي، وتعزيز كفاءة المنظمات التنموية، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام ورفع جودة الخدمات والمبادرات المقدمة للمجتمع.

يذكر أن SNB، من خلال برامجه للمسؤولية المجتمعية «أهالينا»، يحرص على تحقيق أثر تنموي مستدام عبر دعم وتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز قدراته المؤسسية في تصميم وتنفيذ المشاريع بكفاءة واحترافية، وذلك انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال الإسهام في تنمية الاقتصاد الاجتماعي، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الوطنية، بما يدعم تحقيق أثر طويل المدى ويتماشى مع أولويات الأجندة الوطنية.