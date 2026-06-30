موسم حصاد «البر» يزين المدرجات الزراعية في عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد المدرجات الزراعية في منطقة عسير موسم حصاد حبوب «البر»، في مشهد يعكس استمرارية النشاط الزراعي وإرثه المتجذر في البيئة الجبلية للمنطقة.

ويبدأ المزارعون جني المحصول بعد اكتمال نضجه وتحوله إلى اللون الذهبي، وسط أعمال حصاد تجمع الأساليب التقليدية والتقنيات الحديثة، حيث تنتج المدرجات الزراعية عددا من أصناف الحبوب المحلية، أبرزها الصيب والمابية والقياض والسميراء، إلى جانب الشعير والذرة.

ويعقب الحصاد مراحل التجفيف والدرس وفصل الحبوب، التي تمثل جزءا من الموروث الزراعي في قرى المنطقة، فيما أسهمت المعدات الحديثة في تطوير هذه العمليات ورفع كفاءتها.

ويحافظ مزارعو عسير على زراعة «البر» بوصفها موردا غذائيا واقتصاديا مهما، وعنصرا من عناصر الهوية الزراعية التي تشتهر بها المدرجات الجبلية في المنطقة.