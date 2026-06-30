شكرا لقرائتكم خبر قهوة نواة تمر «البياض».. تعزز من قيمة المحاصيل الزراعية بنجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسهم الصناعة التحويلية للمنتجات الزراعية في منطقة نجران، بدور بارز في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، ومن أبرزها تمر البياض الذي يعد من أجود أنواع التمور في المنطقة.

وشهدت منطقة نجران نموا متسارعا في توجه المزارعين نحو الصناعات التحويلية للتمور، من خلال تبني أفكار مبتكرة تحقق عوائد اقتصادية مجزية، مستفيدين من جودة التمور المحلية وقيمتها الغذائية العالية، لا سيما تمر «البياض» الذي يعد من أبرز الأصناف المنتجة في المنطقة، لما يمتاز به من طعم فريد جعله مادة مثالية للتصنيع الغذائي المتعدد الاستخدامات.

ومن أبرز الابتكارات التي حققت انتشارا واسعا في الأسواق المحلية، قهوة نواة التمر المصنوعة من نوى تمر البياض بعد تحميصه وطحنه، لتقدم كخيار اقتصادي بديل لقهوة البن التقليدية. وتحضر القهوة عبر نقع نوى التمر ثم تحميصه بدرجات حرارة محددة وطحنه حتى يصبح مسحوقا ناعما، مع إمكانية إضافة نكهات طبيعية مثل الهيل أو الزنجبيل لإثراء الطعم العربي الأصيل.

ووقفت وكالة الأنباء السعودية (واس) على أحد متاجر تصنيع منتجات التمور التحويلية بمنطقة نجران، حيث أوضح المزارع إبراهيم آل شهي، صاحب المتجر المتخصص في المنتجات التحويلية للتمور، أن فكرة إنتاج قهوة نواة تمر البياض جاءت انطلاقا من حرصه على الاستفادة الكاملة من مكونات التمر، وتحويلها إلى منتجات غذائية مبتكرة ذات قيمة اقتصادية مضافة.