شكرا لقرائتكم خبر 38 اتفاقية تعاون لتعزيز الابتكار وتبني توطين التقنيات الحديثة في قطاع المياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي توقيع 38 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون، بين منظومة البيئة والمياه والزراعة، وعدد من الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والجامعات؛ للإسهام في تبني توطين التقنيات الحديثة، وتعزيز الابتكار، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في قطاع المياه؛ بما يسهم في تطوير القطاع، ورفع كفاءته، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك ضمن فعاليات افتتاح أسبوع المياه السعودي الأول، الذي انطلق في مدينة جدة ويستمر لمدة أسبوع، للإسهام في دعم جهود المملكة في دعم وتطوير قطاع المياه، وترسيخ مكانتها وريادتها العالمية في تحقيق الأمن المائي واستدامته، وذلك بمشاركة وطنية، وإقليمية، ودولية، واسعة.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقيات الموقعة تهدف إلى، تبادل الخبرات، وبناء وتطوير القدرات البشرية في قطاع المياه، وتعزيز الابتكار وتبني توطين التقنيات الحديثة، والتعاون على نشر الوعي المجتمعي بترشيد المياه ورفع كفاءتها، إضافة إلى توظيف التقنيات الذكية لرفع كفاءة المياه، وتعزيز كفاءة المياه في القطاع الزراعي، وفي المطارات، إلى جانب تدريب وتأهيل مدققي نُظم الري.

وأضافت أن التوقيع شمل 6 مذكرات تفاهم بين الوزارة وكل من الهيئة السعودية للمياه، وأكاديمية المياه، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، وجمعية قضاء، ومجلة الامتثال القانونية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بينما جاءت مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الأخرى، بين جهات المنظومة وعدد من الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والجامعات، وتضمنت جهات المنظومة الموقعة، الهيئة السعودية للمياه، وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة للري، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة»، والأكاديمية الوطنية للبيئة، وأكاديمية المياه، وأكاديمية ريف السعودية، ومؤسسة سقاية الأهلية.