شكرا لقرائتكم خبر إقبال إعلامي دولي واسع على «أسبوع المياه السعودي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد «أسبوع المياه السعودي» في يومه الأول حضورا إعلاميا محليا ودوليا واسعا، بمشاركة ممثلي وسائل إعلام وصحف وقنوات تلفزيونية ومنصات رقمية متخصصة من مختلف دول العالم، لتغطية أعمال الحدث الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026م بمدينة جدة.

ويعكس هذا الحضور الإعلامي المتنامي الاهتمام الدولي المتزايد بالملفات المرتبطة بالأمن المائي والاستدامة والابتكار في قطاع المياه، إلى جانب المكانة التي باتت تتبوأها المملكة بوصفها منصة عالمية للحوار والتعاون في القضايا المائية، ودورها المحوري في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

واستقبل المركز الإعلامي المصاحب للحدث عشرات الإعلاميين والصحفيين والمراسلين المحليين والدوليين، حيث جهز بمنظومة متكاملة من الخدمات والتقنيات الحديثة التي تمكن وسائل الإعلام من متابعة الفعاليات والجلسات المتخصصة، وإجراء اللقاءات الإعلامية مع المسؤولين والخبراء والمشاركين، إلى جانب توفير المواد الإعلامية والمعلومات الداعمة للتغطيات الصحفية والإخبارية.

وشكل المركز الإعلامي نقطة التقاء للصحفيين والوفود الإعلامية، بما أسهم في تسهيل نقل مجريات الحدث إلى مختلف المنصات الإعلامية حول العالم، وإبراز ما تشهده المملكة من تطور نوعي في قطاع المياه، وما تحقق من منجزات ومبادرات تدعم مستهدفات الاستدامة وتعزز كفاءة إدارة الموارد المائية.

كما شهدت المنصات الرقمية التابعة للحدث تفاعلا ملحوظا من المتابعين والمهتمين بقطاع المياه على المستويين الإقليمي والدولي، بالتزامن مع انطلاق أعمال الجلسات واللقاءات المتخصصة، الأمر الذي يعكس أهمية الموضوعات المطروحة وحجم الاهتمام العالمي بقضايا المياه ومستقبل إدارتها.

وأكد عدد من المشاركين الدوليين أن استضافة المملكة لهذا الحدث تمثل فرصة مهمة لتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بقطاع المياه، وبناء شراكات نوعية تسهم في تطوير حلول عملية ومستدامة للتحديات المشتركة، مشيرين إلى أهمية الدور الذي تؤديه المملكة في دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى تحقيق أمن مائي أكثر استدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما شكل الحدث مساحة لتبادل المعرفة والخبرات بين صناع القرار والباحثين والخبراء والممارسين، بما يعزز من فرص تطوير السياسات والإستراتيجيات المائية، ويدعم بناء منظومات أكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.

ويبرز «أسبوع المياه السعودي» كأحد أهم التجمعات الدولية المتخصصة في قطاع المياه بالمنطقة، ويجسد التزام المملكة بدعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق الاستدامة المائية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ودورها المتنامي في قيادة المبادرات الدولية المرتبطة بالمياه والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا الزخم الإعلامي بالتزامن مع استضافة المملكة للاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي للمياه 2027، واستعداداتها لاستضافة المنتدى العالمي للمياه في الرياض، ما يعزز من حضورها الدولي في هذا المجال ويؤكد الثقة العالمية المتنامية في دورها كشريك فاعل في صياغة مستقبل أكثر استدامة للموارد المائية.