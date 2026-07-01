شكرا لقرائتكم خبر «فن جميل» تقدم تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين العروض السينمائية واكتشاف المواهب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعزز سينما «حي» في مؤسسة فن جميل بجدة حضورها بوصفها منصة ثقافية تجمع بين العرض السينمائي والتجربة المعرفية، عبر برنامج متنوع يضم أعمالا سعودية وعربية وعالمية، في إطار يسهم في تنشيط الحراك السينمائي وإثراء المشهد الثقافي، ويتيح للجمهور الاطلاع على تجارب فنية تعكس تنوع الرؤى والأساليب السردية.

وتقدم سينما «حي» تجربة تتجاوز مفهوم دور العرض التقليدية، من خلال مرافقها التي تشمل مسرحا، وقاعة عرض، ومكتبة للوسائط المتعددة، ومعرضا تعليميا، بما يوفر بيئة متكاملة للمشاهدة والتعلم والتفاعل، ويعزز مكانتها ملتقى للمجتمع السينمائي على مدار العام.

وقدم البرنامج السينمائي خلال يونيو مجموعة من الإصدارات الجديدة شملت أفلام مسألة حياة أو موت، والقصص، وستموت في العشرين، إلى جانب عروض ممتدة لأفلام غرق، ودخل الربيع يضحك، وغودفيلاز (الأصدقاء الطيبون)، وسيروكو: مملكة الرياح، في باقة تعكس تنوع التجارب السينمائية وتتناول موضوعات إنسانية واجتماعية وثقافية متعددة.

ويواصل البرنامج تقديم سلسلة الكلاسيكيات الخالدة، ولقاء مع السينما الفرنسية، من خلال عرض فيلم مظلات شيربورغ، بما يتيح للجمهور فرصة التعرف على أعمال بارزة تركت أثرا في تاريخ السينما العالمية، وأسهمت في تعزيز التبادل الثقافي عبر الفن السابع.

وفي إطار دعم المواهب، تستضيف سينما «حي» عروض الدورة الثالثة من مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة «كيف حيك؟»، التي تبرز قصص أحياء جدة من منظور صناع أفلام ناشئين، بعد مشاركتهم في برنامج تدريبي متخصص في السرد الوثائقي وصناعة الأفلام، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز حضورهم في المشهد السينمائي.

وتجسد هذه المبادرات التزام سينما «حي» بتقديم تجربة سينمائية وثقافية متكاملة، تجمع بين عرض الأعمال المتميزة، ودعم المواهب الواعدة، وتعزيز الحوار الفني، بما يواكب تطور صناعة السينما في المملكة ويرسخ مكانتها بوصفها إحدى أبرز المنصات الثقافية الداعمة للإبداع.