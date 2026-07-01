المملكة تستعرض أبرز منتجاتها من التمور في معرض «سمر فانسي فود شو»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت المملكة أبرز منتجاتها من أصناف التمور المحلية المتميزة، وصناعتها التحويلية المتنوعة، التي حققت انتشارا واسعا في كبرى الأسواق العالمية، ووجدت رواجا كبيرا من المستهلكين في العديد من الدول؛ مما أسهم في ارتفاع قيمة صادرات التمور السعودية، وزيادة عدد الدول المستوردة لها.

جاء ذلك خلال مشاركة المملكة بصفتها ضيف شرف ممثلة بالتمور السعودية في معرض «سمر فانسي فود شو»، الذي يقام في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو الجاري، بمشاركة 50 دولة، و2400 عارض، ويتوقع أن يصل عدد زوار المعرض إلى أكثر من 30 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور، أن مشاركة عدد من شركات التمور الوطنية في هذه الفعالية الدولية، تعد فرصة لتمكينها من تسويق منتجاتها التحويلية من التمور ودخولها للسوق الأمريكي، وإبراز جودة التمور السعودية والقيمة الغذائية العالية التي تتمتع بها، إضافة إلى الإسهام في تعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة؛ تأكيدا لأهمية دور قطاع النخيل والتمور بالمملكة في دعم الاقتصاد الوطني، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأبان المركز، أن وفد المملكة المشارك في معرض «سمر فانسي فود شو» يتكون من 13 شركة تمور سعودية، استعرضت منتجاتها عبر الجناح السعودي؛ تعزيزا لحضورها العالمي، حيث كان المركز قد أعلن عن دخول شركات التمور السعودية إلى 15 سوق تجزئة حول العالم؛ مما يجسد مكانة المملكة وريادتها في إنتاج وتصدير التمور إلى مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن «معرض سمر فانسي فود شو» يمثل منصة دولية مهمة، تتميز بالحيوية وتعدد الصناعات؛ ويهدف إلى ربط الشركات والمبتكرين والمهنيين بمختلف القطاعات، كما يوفر قاعدة مركزية للتواصل، وإطلاق المنتجات، وتبادل المعرفة، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث التقنيات، واتجاهات السوق العالمي، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار.

من جانبه أشار القنصل العام للمملكة في نيويورك عبدالله بن محمد الحمدان إلى أن مشاركة المملكة بصفتها ضيف شرف في هذا المعرض العالمي يعكس ثقة المستهلك الدولي بالمنتج السعودي والمكانة المتنامية للمنتجات السعودية وقدرتها على التنافس عالميا، ويترجم مكانة المملكة الريادية في إنتاج وتصدير التمور إلى أنحاء العالم التي توضحها زيادة الطلب على تمور المملكة، حيث ارتفعت قيمة صادراتها في هذا المنتج إلى نحو ملياري ريال.

وأفاد القنصل العام بأن هذه المشاركة تعزز من حضور الشركات المختصة على مستوى العالم وتبرز هوية المملكة، وتمكين شركات التمور السعودية من التعريف بأصنافها ومنتجاتها التحويلية وتعزيز صادراتها إلى دول العالم بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، داعيا شركات التمور السعودية للمشاركة في هذا المعرض من خلال الاستفادة من القاعدة المركزية للتواصل التي يوفرها المعرض وتبادل المعرفة وتسليط الضوء على أحدث التقنيات واتجاهات السوق العالمي في قطاع الأغذية.