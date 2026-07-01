أكاديمية طويق تحصد جائزة أفضل شريك لـ (CompTIA) في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أكاديمية طويق عن فوزها بجائزة أفضل شريك لمنظمة (CompTIA) على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025م، وذلك للمرة الثانية، في إنجاز يعكس مكانة الأكاديمية بصفتها شريكا استراتيجيا فاعلا في تطوير القدرات التقنية، ويؤكد تميز جهودها في تقديم برامج نوعية وشهادات احترافية تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

ويعكس هذا الإنجاز نجاح الشراكة بين الأكاديمية و(CompTIA) في تقديم برامج وشهادات احترافية نوعية أسهمت في تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها في عدد من التخصصات التقنية، وذلك في المجالات التالية: البنية التحتية، والأمن السيبراني، وأنظمة الشبكات، وإدارة مشاريع تقنية المعلومات، وتحليل البيانات، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية ويدعم مستهدفات بناء القدرات التقنية ورفع التنافسية الوطنية.

وأكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الأكاديمية بشراكاتها العالمية الفاعلة، وتوفير معسكرات وبرامج بشهادات احترافية تقام وفق أفضل المعايير العالمية، بهدف إعداد جيل وطني واعد في أهم مجالات التقنيات الحديثة، وترسيخ مكانة المملكة مركزا عالميا للتقنية والابتكار في مختلف القطاعات.

يذكر أن أكاديمية طويق بالشراكة مع (CompTIA) أقامت العديد من البرامج والمبادرات الاحترافية التي ساهمت في تمكين أكثر من 1,200 خريج وخريجة عبر أكثر من 50 برنامجا احترافيا وفق منهجية تعليم تطبيقية مواكبة لتطور التقنيات الحديثة، إضافة إلى إتاحة الوصول إلى أكثر من 1,500 شهادة احترافية لمختلف الطلبة والخريجين والموظفين من خلال مركز اختبارات طويق المعتمد عالميا.