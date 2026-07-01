شكرا لقرائتكم خبر المتحف الوطني يطلق مخيمه الصيفي ببرنامج لتصميم الألعاب المدعوم بالذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المتحف الوطني السعودي إطلاق النسخة الرابعة من مخيمه الصيفي الذي يأتي بعنوان «تك تك لعبتك»، وذلك خلال الفترة من 11 يوليو إلى 6 أغسطس 2026.

ويستهدف البرنامج 120 مشاركا من الفئة العمرية 12 - 14 عاما، ويدعوهم إلى تصميم ألعاب تفاعلية مستوحاة من مقتنيات المتحف الأثرية والتراثية، باستخدام الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة رئيسة في العملية الإبداعية.

وانسجاما مع عام الذكاء الاصطناعي في المملكة، وامتدادا لالتزام رؤية المملكة 2030 بتمكين الأجيال القادمة، يرسخ البرنامج دور المتحف الوطني بوصفه مساحة تلتقي فيها الثقافة بالتقنيات الناشئة، بما يزود النشء بمهارات مستقبلية تنطلق من الهوية السعودية.

ويمتد البرنامج على فترتين، مدة كل منهما أسبوعان وبواقع 32 ساعة تعليمية لكل فترة، يخوض خلالها المشاركون رحلة إبداعية متكاملة تبدأ من استلهام الأفكار من مقتنيات المتحف الوطني، وصولا إلى تطوير لعبة مكتملة قابلة للتجربة؛ ويتضمن المخيم 3 مسارات تخصصية، وهي مبتكرو الألعاب لتصميم لعبة لوحية مدمجة، وبناة العوالم لتطوير ألعاب افتراضية إلكترونية على منصة Roblox، وصناع الألغاز لتصميم تجارب صناديق هروب مستلهمة من موضوعات ثقافية، كما يمر كل مسار بـ4 مراحل رئيسة هي: الشرارة، والشيفرة، والبرمجة، والتجربة.

وترتبط كل لعبة يطورها المشاركون مباشرة بمقتنيات حقيقية من المتحف، بما يحول القصص التاريخية إلى تجارب تفاعلية تربط التراث والثقافة بمهارات المستقبل؛ كما يتعرف المشاركون على أساسيات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل مفاهيم العدالة والخصوصية والمسؤولية.