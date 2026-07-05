شكرا لقرائتكم خبر «الملتقى السادس للمبادرات والتجارب التنموية» بالقصيم يواصل جلساته الحوارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الملتقى السادس للمبادرات والتجارب التنموية، الذي تستضيفه إمارة منطقة القصيم بمشاركة إمارات المناطق، أعماله، بعقد الجلسة الحوارية الثانية، التي خصصت لمناقشة تمكين القطاع غير الربحي، ودور إمارات المناطق في دعمه وتعزيز أثره التنموي.

وتناولت الجلسة عددا من المحاور، شملت دور القطاع غير الربحي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتوازن الخيري وأثره في الاستدامة، وإسهام جمعيات التنمية الأسرية في تعزيز الاستقرار الأسري والأمان المجتمعي، إلى جانب استعراض دور الوحدة الإشرافية بوزارة الداخلية تجاه المنظمات غير الربحية، بمشاركة عددٍ من المسؤولين والمتخصصين.