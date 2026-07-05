هيئة المتاحف وكلية في لندن تطلقان برنامج ماجستير مشترك في دراسات المتاحف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة المتاحف وكلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) بجامعة لندن، إحدى الكليات العالمية الرائدة في مجالات الفنون والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، إطلاق برنامج ماجستير الآداب المشترك في دراسات المتاحف، والذي سيطرح ابتداء من العام الأكاديمي 2026 - 2027 في اثنتين من أبرز الجامعات السعودية، في خطوة تستهدف إعداد كوادر وطنية متخصصة لدعم نمو قطاع المتاحف في المملكة. ويأتي البرنامج امتدادا للشراكة الأكاديمية القائمة بين الكلية وكل من جامعة عفت وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في برامج الدراسات العليا، مع استحداث مسار جديد للقبول المباشر في برنامج ماجستير الآداب في دراسات المتاحف لدى الجامعتين. ويجمع البرنامج بين الخبرات الأكاديمية التي تمتلكها كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) وجامعتي عفت والإمام عبدالرحمن بن فيصل، بما يتيح مزيجا من الرؤى الأكاديمية المتنوعة والمعرفة المرتبطة بالسياق المحلي، وسيدرس الطلاب في المملكة، مع استكمال جزء من البرنامج الأكاديمي في حرم كلية SOAS بمنطقة بلومزبري في العاصمة البريطانية لندن. ويجسد البرنامج التزام هيئة المتاحف بتنمية الكفاءات الوطنية، وتوسيع فرص الدراسة الأكاديمية المتخصصة في مجالات وممارسات المتاحف، بما يسهم في تطوير قطاع المتاحف في المملكة.

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