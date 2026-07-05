شكرا لقرائتكم خبر هيئة سوق المال تبدأ باستقبال طلبات الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة السوق المالية بدء استقبال طلبات الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في السوق السعودية لمدة 123 يوما، وذلك ابتداء من تاريخ 16/01/1448هـ الموافق 01/07/2026م وحتى تاريخ 20/05/1448هـ الموافق 31/10/2026م. وتهدف الهيئة من خلال فتح استقبال طلبات الترخيص، إلى تعزيز البنية الأساسية، وزيادة الأدوات المالية في السوق المالية وتنويع منتجاتها، وتستهدف هيئة السوق المالية منح ترخيص واحد لممارسة نشاط سوق السلع والمعادن في المملكة خلال فترة التقديم الحالية، بما يتناسب مع هيكل السوق المالية والأثر على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق المرخص لها، إذ سيتم التركيز خلال فترة التقديم الحالية على نشاط التداول في سوق ثانوي لعقود مشتقات السلع والمعادن، بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق، وخدمة المتعاملين فيها، ومكانتها في الأسواق العالمية. ويأتي إعلان بدء استقبال طلبات الترخيص تماشيا مع تعديلات نظام السوق المالية بتاريخ 1441/1/19هـ الموافق 2019/9/18م، وإلحاقا بإعلان الهيئة باعتماد لائحة أسوق ومراكز إيداع الأوراق المالية الذي نشر في 19/12/1443هـ الموافق 18/07/2022م في شأن اعتماد لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، والذي أشار إلى أن الهيئة ستقوم لاحقا بتحديد فترات تقديم طلبات الترخيص لأسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية وآلية تقديمها. وتدعو الهيئة المهتمين لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة، إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص، على أن يكون الطلب محددا لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن وفقا لمتطلبات الحصول على الترخيص لممارسة أعمال السوق المنصوص عليها في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية عبر النموذج

المخصص للتقديم.