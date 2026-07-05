شكرا لقرائتكم خبر «تكلم حتى أراك» من عرض مسرحي محلي إلى مهرجان مسرح العالم بألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك العرض المسرحي «تكلَمْ حتَى أراك» ضمن نخبة العروض العالمية في مهرجان مسرح العالم بمدينة كمنيتش الألمانية، وذلك خلال الأسبوع المقبل، ليكون العمل الوحيد الممثل للمملكة ولدول الخليج والوطن العربي في هذا المحفل الدولي.

وقد شاركت المسرحية في مهرجان إثراء، وحققت ثلاث جوائز هي: أفضل عرض متكامل، وأفضل تهيئة نص، وأفضل ممثلة دور أول، كما شاركت في مهرجان الرياض المسرحي، وحصلت على جائزة أفضل ممثل دور ثان.

وتتواصل مشاركات العرض عربيا ودوليا، إذ سيشارك في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي خلال سبتمبر، وفي مهرجان الفضاءات المختلفة في جمهورية مصر العربية خلال نوفمبر، إلى جانب مشاركات مستقبلية أخرى تعكس الحضور المتنامي للعمل على الساحة المسرحية.

وتنتمي المسرحية إلى تخوم التداخل بين المسرح الرمزي والمسرح العبثي، فيما يعتمد العرض على توجه بصري تجريدي، مع تكثيف الصورة المسرحية، والاقتصاد في العناصر الواقعية. و استضافت جمعية الثقافة والفنون بالدمام، العرض المسرحي «تكلم حتى أراك»، قبل مغادرته إلى ألمانيا.