شكرا لقرائتكم خبر صندوق البحر الأحمر و«فيلم العلا» يعززان شراكتهما لدعم مشاريع سينمائية تصور في العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن صندوق البحر الأحمر، أحد برامج مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، و(فيلم العلا)، وكالة الأفلام التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، تعزيز شراكتهما الإستراتيجية لدعم عدد من المشاريع السينمائية التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج، على أن يصور جزء منها في محافظة العلا خلال عام 2026؛ في خطوة تعكس عمق التعاون بين الجانبين في تمكين المواهب الإقليمية والدولية، وتعزيز منظومة صناعة الأفلام في المملكة.

وتشمل المشاريع المدعومة 3 أعمال سينمائية انتقلت إلى مرحلة الإنتاج، ومن المقرر تصوير أجزاء منها في عدد من المواقع الطبيعية والتراثية بمحافظة العلا، بما يسهم في إبراز مقوماتها الطبيعية والثقافية، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للتصوير والإنتاج السينمائي. ويعكس هذا التعاون نطاقا أوسع من دعم الإنتاج، إذ يمتد إلى تهيئة الأعمال لمرحلة التصوير، واستقطاب الكفاءات الوطنية، وتعزيز فرص الإنتاج السينمائي داخل المملكة.

ويأتي هذا التعاون امتدادا لجهود مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في رعاية وتمكين صناع الأفلام، إذ يواصل صندوق البحر الأحمر تقديم الدعم المالي والإرشادي للمشاريع السينمائية، فيما تعمل «فيلم العلا» على استقطاب الإنتاجات المحلية والدولية، وتطوير البنية التحتية والخدمات الداعمة للإنتاج السينمائي في المحافظة.