«فيلم العلا» تواصل تأهيل الكفاءات الوطنية ببرامج نوعية لدعم صناعة الأفلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل «فيلم العلا» - الوكالة السينمائية التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا - تنفيذ برامج ومبادرات متخصصة على مدار العام؛ بهدف إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها للعمل في مختلف مجالات صناعة الأفلام، بما يسهم في بناء منظومة إنتاج سينمائي متكاملة، وتعزيز مكانة العلا وجهة عالمية للإنتاج السينمائي، واستقطاب الأعمال المحلية والدولية.

وتركز «فيلم العلا» من خلال برامجها التدريبية على تطوير المهارات المهنية، ونقل الخبرات العالمية، وإتاحة فرص التدريب العملي في بيئات إنتاج احترافية؛ بما يدعم تمكين أبناء وبنات العلا والمملكة، ويواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الأفلام والصناعات الإبداعية. وفي هذا الإطار، أعلنت «فيلم العلا» فتح باب التسجيل في برنامج «صناع الأفلام»، وهو برنامج تدريبي مكثف يمتد 9 أسابيع؛ يهدف إلى تأهيل المشاركين للعمل في مواقع التصوير الاحترافية كمساعدي إنتاج، من خلال تدريب عملي بإشراف مختصين في المجال. ويمنح البرنامج المشاركين فرصة لاكتساب خبرة ميدانية مباشرة في مواقع التصوير، والتعرف على مختلف أقسام الإنتاج السينمائي، والتدريب على المعايير المهنية وآداب العمل، بما يسهم في بناء مسار مهني في أحد أسرع القطاعات الإبداعية نموا في العلا. ويستمر استقبال طلبات التسجيل في البرنامج حتى 19 يوليو، ويمكن للراغبين الاطلاع على الشروط والتسجيل عبر الرابط التالي: https://www.rcu.gov.sa/forms/alula-crew-workforce.