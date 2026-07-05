شكرا لقرائتكم خبر الطائف تستقبل زوار صيف 2026 بأجواء معتدلة وتجارب عائلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حين تشتدُّ حرارة الصيف في كثيرٍ من المدن، تفتح الطائف أبوابها بنسيمها العليل، لتدعو العائلات إلى رحلة تتنفس فيها الجبال، وتفوح فيها رائحة الورد، وتلتقي فيها الطبيعة بالتراث، لتتحول زيارة الطائف إلى تجربة تنسج ذكريات تبقى في الوجدان، بين قمم الشفا والهدا، وحدائق المدينة وأسواقها العريقة.

وتواصل الطائف تأكيد مكانتها وجهةً صيفيةً مفضلةً للعائلات ضمن برنامج "صيف السعودية 2026"؛ لما تتمتع به من مقومات طبيعية وسياحية تجعلها محطة رئيسية للراغبين في قضاء إجازة تجمع بين الاسترخاء والترفيه واكتشاف الموروث الثقافي في أجواءٍ معتدلة.

وتزخر المدينة بتجارب متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة، بدءاً من المتنزهات والحدائق والمزارع، وصولاً إلى الفعاليات والأنشطة الموسمية المصممة للأطفال، ما يتيح للعائلات قضاء أوقات ممتعة في بيئة آمنة، تجمع بين الترفيه والتعليم، وتعزز ارتباط الصغار بالطبيعة والثقافة المحلية.

وتأتي الطائف ضمن الوجهات الرئيسة لبرنامج "صيف السعودية 2026" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "صيفنا على كيفنا"، ويضم تسع وجهات سياحية تمتد من الرياض وجدة إلى البحر الأحمر والعلا ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة، عبر تجارب تلائم العائلات والشباب وزوار دول الخليج.

ولتسهيل تخطيط الرحلات، تتيح منصة "روح السعودية" التعرف إلى أبرز الفعاليات والوجهات والعروض، فيما توفر "منصة عروض السعودية" نافذة رقمية موحدة تجمع عروض الإقامة والنقل والأنشطة السياحية، مع باقات مخصصة للعائلات والأطفال، بما يمنح الزوار تجربة أكثر سهولة ومرونة منذ مرحلة التخطيط وحتى انتهاء الرحلة.

وتتنوع الخيارات السياحية في الطائف بين مرتفعات الهدا بإطلالاتها الجبلية، والشفا بطبيعتها الخضراء ومزارعها، إلى جانب منتزه الردف، وحديقة الملك فهد، ومزارع الورد الطائفي التي تقدم للأطفال تجارب تفاعلية تجمع بين الترفيه والتعلم، فضلاً عن الأجواء العائلية التي تحتضنها هذه المواقع طوال موسم الصيف.

كما تضم المدينة وجهات ثقافية وتراثية بارزة، في مقدمتها سوق عكاظ وقصر شبرا التاريخي، إلى جانب مراكز التسوق والمرافق الترفيهية الداخلية، لتقدم للعائلات تجربة متكاملة تجمع بين جمال الطبيعة، وثراء التاريخ، ومتعة الترفيه، لتبقى الطائف واحدة من أجمل الوجهات الصيفية في المملكة، حيث تمتزج الطبيعة بالتراث، ويجد كل فرد من أفراد الأسرة تجربة تناسبه.