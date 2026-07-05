شكرا لقرائتكم خبر الإثارة تنطلق من الشفا... الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2026 تشعل المنافسة على عقبة المحمدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت منافسات الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2026، التي أقيمت على مسار عقبة المحمدية في منطقة الشفا بمحافظة الطائف، وسط أجواء تنافسية حافلة بالإثارة، ومشاركة 43 متسابقاً ومتسابقة تنافسوا ضمن 10 فئات مختلفة، بما فيها كأس السيدات، في واحدة من أقوى جولات البطولة منذ انطلاقها.

وتقام البطولة تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بصفته الجهة المالكة والمطورة لرياضة المحركات في المملكة، بإدارة باخشب لرياضة المحركات، وبالشراكة مع جميل لرياضة المحركات بصفتها الشريك الرسمي للبطولة، وبراندشب بصفتها الشريك الاستراتيجي لموسم 2026.

وشهدت الجولة الأولى تطبيق نظام المنافسات الجديد لموسم 2026، والذي يهدف إلى رفع مستوى التنافس وزيادة الحماس حتى اللحظات الأخيرة، حيث أُضيفت جولتان تأهيليتان إلى برنامج الجولة، ليرتفع عدد المنافسات إلى ست، مقارنة بأربع منافسات في كل جولة من جولات الموسم الماضي. وبعد انتهاء الجولات التأهيلية، تأهل أفضل 20 متسابقاً في الترتيب العام، إلى جانب أصحاب المركز الأول في كل فئة، لخوض جولتي الحسم اللتين أقيمتا عند الساعة الثانية ظهراً والثالثة والنصف عصراً، واعتمدت النتائج النهائية وفق أفضل زمن سجله كل متسابق في جولتي الحسم.

واحتضن مسار عقبة المحمدية، الممتد لمسافة 4.2 كيلومتر بين المنعطفات الجبلية الحادة وفوارق الارتفاع، منافسات قوية عكست التطور المتواصل لرياضة صعود الهضبة في المملكة، حيث قدم المتسابقون مستويات متميزة في مواجهة واحد من أكثر المسارات تحدياً على روزنامة البطولة.

وجاءت نتائج الجولة الأولى على النحو التالي:

Class 1: حقق مأمون القباني المركز الأول بزمن بلغ 3 دقائق و28 ثانية و936 جزءاً من الثانية، تلاه فيصل القباني في المركز الثاني.

Class 2A: تُوّج أحمد القايدي بالمركز الأول بزمن 3 دقائق و42 ثانية و228 جزءاً من الثانية، وجاء ربيع الأعور في المركز الثاني.

Class 2B: أحرز صابر الزلفي المركز الأول بزمن بلغ 5 دقائق و57 ثانية و480 جزءاً من الثانية.

Class 3A: جاء سلطان حمدي في المركز الأول بزمن 3 دقائق و51 ثانية و128 جزءاً من الثانية، وحل عبدالله خوجه في المركز الثاني، ومحمود عابد في المركز الثالث.

Class 3B: حقق إبراهيم الشريدة المركز الأول بزمن 3 دقائق و59 ثانية و755 جزءاً من الثانية، وجاء سلطان كايلو ثانياً، ومحمد عبدالغفار ثالثاً.

Class 4A: فاز عبدالعزيز الفضيلي بالمركز الأول بزمن 4 دقائق و06 ثوانٍ و280 جزءاً من الثانية، تلاه بندر السلمي في المركز الثاني، وياسين الفانسو في المركز الثالث.

Class 4B: تصدر عبدالله مؤمنة الفئة بزمن 4 دقائق و04 ثوانٍ و413 جزءاً من الثانية، وجاء هشام البديع في المركز الثاني، وعلي فضل علي في المركز الثالث.

Class 5A: انتزع فيصل نعمان المركز الأول بزمن 5 دقائق و12 ثانية و014 جزءاً من الثانية، فيما جاءت إيناس عبطيني في المركز الثاني، وأسامة حكيم في المركز الثالث.

Class 5A (C2): حقق عبدالله العمري المركز الأول بزمن بلغ 3 دقائق و51 ثانية و750 جزءاً من الثانية.

Class 5B: فاز حاتم الحازمي بالمركز الأول بزمن 4 دقائق و16 ثانية و342 جزءاً من الثانية، وحل عمر الديني في المركز الثاني، ومحمد حبال في المركز الثالث.

كأس السيدات: تُوّجت ريم العبود بالمركز الأول بزمن بلغ 4 دقائق و24 ثانية و729 جزءاً من الثانية، وجاءت إيناس عبطيني في المركز الثاني، وياسمين السيد في المركز الثالث.

كما حققت الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2026 نجاحاً تنظيمياً ملحوظاً، بفضل الجهود الميدانية الكبيرة التي بذلها 38 مارشالاً على امتداد مسار عقبة المحمدية، حيث أدوا دوراً محورياً في دعم جاهزية الموقع، وتنظيم حركة المتسابقين والمركبات، وتطبيق أعلى معايير السلامة، بما أسهم في توفير بيئة تنافسية منظمة وآمنة للمشاركين طوال منافسات الجولة.

وتؤكد الجولة الأولى استمرار التطور الذي تشهده بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة، سواء من خلال تحديث نظام المنافسات، أو ارتفاع المستوى الفني للمتسابقين، أو الجوانب التنظيمية، في إطار جهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لتطوير رياضة المحركات، وتوفير منصة احترافية تسهم في اكتشاف المواهب الوطنية وتعزيز ثقافة المنافسة وفق أعلى المعايير الدولية.

ومع ختام الجولة الأولى، تتجه الأنظار إلى الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2026، والمقررة يومي 17 و18 يوليو على مسار عقبة المحمدية، حيث من المتوقع أن تشهد المنافسات مزيداً من الإثارة، في ظل تقارب المستويات الذي أظهرته نتائج الجولة الأولى، وسعي المتسابقين إلى تحسين أزمنتهم وتعزيز رصيدهم من النقاط في سباق المنافسة على لقب الموسم.