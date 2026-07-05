شكرا لقرائتكم خبر "محمد الحبيب العقارية" تستكمل تسليم نحو 87% من فلل "إيال هايتس" في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة "محمد الحبيب العقارية" استكمال تسليم نحو 87% من فلل مشروع "إيال هايتس" السكني في مدينة الرياض، والذي يعكس التزام الشركة بتنفيذ مشاريعها وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية، وحرصها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء في مختلف مراحل التطوير والتسليم.

ويقع مشروع "إيال هايتس" في حي الصفا بمدينة الرياض، ويتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من عدد من الطرق والمحاور الحيوية، من بينها طريق عمر بن الخطاب، وطريق علي بن أبي طالب، وطريق فاطمة الزهراء، إلى جانب قربه من محطة المترو، ومجموعة من الوجهات التجارية والخدمية والتعليمية والصحية، بما في ذلك إيكيا، ولولو هايبرماركت، ومستشفى الرعاية، فضلًا عن سهولة الوصول إلى مطار الملك خالد الدولي خلال نحو 35 دقيقة.

ويأتي المشروع ضمن جهود شركة محمد الحبيب العقارية لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة توفر بيئة معيشية عصرية تجمع بين جودة البناء، وكفاءة التخطيط، والمواقع الحيوية التي تتيح للسكان سهولة الوصول إلى مختلف الخدمات والمرافق اليومية.

وقال الأستاذ عبدالله الحبيب، الرئيس التنفيذي لشركة محمد الحبيب العقارية: "يعكس استكمال تسليم نحو 87% من فلل مشروع إيال هايتس التزامنا المستمر بتقديم مشاريع سكنية عالية الجودة تلبي تطلعات عملائنا، وتوفر لهم تجربة سكنية متكاملة ترتكز على جودة التنفيذ والموقع المتميز والقيمة طويلة الأمد."

وأضاف: "ننظر إلى مرحلة التسليم باعتبارها إحدى أهم المحطات في رحلة التطوير العقاري، فهي تمثل ترجمة فعلية للوعود التي نقدمها لعملائنا، وتعكس قدرتنا على تنفيذ مشاريعنا وفق أعلى المعايير المهنية والهندسية. ونواصل العمل على تطوير مشاريع ومجتمعات عمرانية تسهم في تعزيز جودة الحياة وتواكب تطلعات الأسر السعودية."

وتواصل شركة محمد الحبيب العقارية تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تطوير مشاريع سكنية وتجارية متكاملة في مختلف مناطق المملكة، مستندة إلى خبرة تمتد لأكثر من خمسة عقود في قطاع التطوير العقاري، وإلى سجل حافل بالمشاريع التي أسهمت في دعم التنمية العمرانية وتعزيز جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.