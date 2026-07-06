«جازان تصنع الأثر».. مبادرة لدعم العمل التطوعي وتحويل الأفكار المجتمعية إلى مشاريع مستدامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت بمقر بيت الثقافة بجازان، مبادرة «جازان تصنع الأثر»، بمشاركة أكثر من 57 جهة من مختلف القطاعات الحكومية، والخاصة، والقطاع غير الربحي، لدعم وتشجيع العمل التطوعي وتمكين الفرق التطوعية وتعزيز قدراتها في تصميم وإدارة المبادرات المجتمعية ذات الأثر المستدام.

وتسعى المبادرة إلى نقل العمل التطوعي من مرحلة الأفكار إلى مرحلة المشاريع القابلة للتنفيذ والقياس، عبر تطوير مهارات الفرق التطوعية، وتشجيع الحلول الابتكارية لمعالجة التحديات الاجتماعية والصحية والبيئية والتقنية، إضافة إلى بناء شراكات فاعلة بين الفرق التطوعية والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وتأتي المبادرة امتدادا لمشروع «جازان تتطوع»، التي تركز خلال الفترة الصيفية على تمكين الشباب والشابات بالمنطقة، وتعزيز ثقافة العطاء والمشاركة المجتمعية، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء قدرات الأفراد وتنمية مهاراتهم بما يسهم في تعظيم الأثر واستدامته.

وترتكز «جازان تصنع الأثر» على مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال دعم نمو القطاع غير الربحي ورفع فاعليته في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية، وتوجيه الجهود نحو المبادرات ذات النتائج الأكثر تأثيرا واستدامة.

وتتضمن المبادرة عددا من ورش العمل والجلسات التدريبية المتخصصة، ضمن 3 مسارات رئيسة هي: المسار الاجتماعي والصحي، ومسار البيئة والطاقة، والمسار التقني والذكاء الاصطناعي، وتقدم برامج متزامنة تشمل محاضرات ومناقشات وورش عمل تتناول أبرز الاحتياجات والتحديات في كل مسار، ومفهوم المبادرات وغاياتها، ومراحل تصميمها من التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، إضافة إلى توثيق المبادرات وتسويقها.