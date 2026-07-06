جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظم معرض «أطياف الحرمين حول العالم»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية الثقافة والفنون بجدة معرض «أطياف الحرمين حول العالم»، الذي يقدم رحلة بصرية توثق المكانة الروحية للحرمين الشريفين، وتستعرض ما شهده المسجد الحرام والمسجد النبوي من مشاريع تطويرية متواصلة، بما يعكس عناية المملكة بالحرمين الشريفين وحرصها على الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصديهما. ويضم المعرض الذي يستمر حتى التاسع من يوليو مجموعة من الأعمال الفوتوغرافية التي توثق الجمال المعماري والبعد الإنساني والروحاني للحرمين الشريفين، إلى جانب رصد التحولات التطويرية التي أسهمت في تعزيز تجربة ضيوف الرحمن، مستلهما حضورهما الراسخ في وجدان المسلمين حول العالم، ودور الصورة الفوتوغرافية في حفظ الذاكرة البصرية وإبراز القيم الحضارية والثقافية للمملكة ويبرز المعرض جانبا من الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، من خلال أعمال توثق المشروعات التطويرية التي شهدها المسجد الحرام والمسجد النبوي، وما أسهمت به من تطوير للبنية التحتية ورفع جودة الخدمات، بما ينسجم مع المكانة الدينية للحرمين الشريفين ورسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين. وأكدت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة أن المعرض يأتي ضمن برامجها الرامية إلى دعم الحركة الفنية وتعزيز حضور التصوير الفوتوغرافي بوصفه وسيلة توثيق وإبداع، وإبراز المضامين الوطنية والثقافية من خلال أعمال فنية تعكس الهوية السعودية ورسالتها الحضارية.

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