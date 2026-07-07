شكرا لقرائتكم خبر تحت شعار «طريقك للفرص».. أكاديمية طويق تقيم برنامج طويق للتوظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أكاديمية طويق عن إقامة النسخة التاسعة من برنامج طويق للتوظيف، تحت شعار «طريقك للفرص»، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 9 يوليو الجاري في مدينة الرياض، والمخصص لتوظيف خريجي معسكرات طويق في العديد من الجهات من مختلف القطاعات؛ بهدف تمكين القدرات الوطنية والمساهمة في سد احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات التقنية، وتقام هذه النسخة من البرنامج برعاية بنك الرياض وإسناد الرياض.

ويركز البرنامج على الربط المباشر بين الخريجين والجهات الباحثة عن المواهب في مختلف القطاعات، وذلك بعد إتمام الخريجين رحلة تعليمية مكثفة اكتسبوا خلالها أهم المهارات والتقنيات اللازمة.

ويشهد البرنامج في نسخته التاسعة مشاركة واسعة من مختلف القطاعات، بحضور أكثر من 100 جهة، وإتاحة ما يزيد على 1,000 فرصة وظيفية لخريجي الأكاديمية في مجالات: الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، والبرمجة، وغيرها من أهم مجالات التقنيات الحديثة، كما يوفر البرنامج للخريجين عددا من الأنشطة المصاحبة تشمل ورش عمل وجلسات إرشاد مهني مخصصة لدعمهم في مسيرتهم المهنية.

وأكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي، أن برنامج الأكاديمية المخصص لتوظيف خريجيها، يجسد التزام الأكاديمية بتمكين القدرات الوطنية ورفع جاهزيتها لسوق العمل، مشيرا إلى الدور المهم للشراكة مع الجهات من مختلف القطاعات في دعم نمو القطاع التقني في المملكة وتعزيز تنافسيته، بما يتماشى مع التحولات المتسارعة وأهداف رؤية المملكة 2030.