منتخب المملكة للفيزياء يشارك في أولمبياد الفيزياء الدولي 2026 بكولومبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المنتخب السعودي للفيزياء، الذي تشرف عليه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالشراكة مع وزارة التعليم، في أولمبياد الفيزياء الدولي (IPhO 2026)، الذي تستضيفه مدينة بوكارامانغا بجمهورية كولومبيا، خلال الفترة من 4 حتى 12 يوليو 2026م، بمشاركة نخبة من طلبة المرحلة الثانوية من مختلف دول العالم.

ويمثل المملكة في هذه النسخة 5 طلاب، هم: حسين حبيب الصالح من تعليم الرياض، ورضا سالم الخميس من تعليم الأحساء، ومحمد عبدالرحمن العرفج من تعليم الشرقية، ومحمد محمود الرمل من تعليم الشرقية، وناصر هشام الشائع من تعليم الرياض، وذلك بعد رحلة تأهيلية مكثفة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.

وتبدأ رحلة إعداد الطلبة من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني «نسمو»، مرورا بسلسلة من الملتقيات التدريبية المتخصصة التي تمتد بين عامين وثلاثة أعوام، وصولا إلى اختبارات ترشيح شاملة تقيس قدرات الطلبة في الجانبين النظري والعملي، بما يعزز جاهزيتهم للمنافسة في واحدة من أكثر المسابقات العلمية تحديا على مستوى العالم. ويعد أولمبياد الفيزياء الدولي من أبرز المسابقات العلمية العالمية لطلبة المرحلة الثانوية في مجال الفيزياء، إذْ يجمع بين الاختبارات النظرية والتطبيقات العملية، ويمنح الطلبة فرصة للتنافس العلمي وتبادل الخبرات مع أفضل المواهب الشابة عالميا. وتأتي مشاركة المنتخب السعودي للفيزياء امتدادا لجهود «موهبة» ووزارة التعليم في اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين، وتمكينهم من تمثيل المملكة في المحافل العلمية الدولية، وتعزيز الحضور في مجالات العلوم والابتكار، حيث حققت المملكة في مشاركاتها السابقة بالأولمبياد 30 ميدالية دولية و22 شهادة تقدير.