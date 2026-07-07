شكرا لقرائتكم خبر القصيم.. تنوع طبيعي يعزز مكانتها وجهة للسياحة البيئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزخر منطقة القصيم بمقومات طبيعية وبيئية تُبرز مكانتها بوصفها إحدى مناطق المملكة الغنية بالتنوع، إذ تمتلك مساحات من المراعي الواسعة، ونباتات أكثر تنوعًا، وأسهم ذلك في تكوين المنظومة البيئية المتوازنة، وجعلت منها وجهة للمتنزهين ومحبي الرحلات البرية والطبيعة، وموردًا مهمًا للغطاء الرعوي في وسط المملكة.

وتتوسط القصيم المملكة على مساحة تتجاوز (73) ألف كيلومتر مربع، وتتكون تضاريسها بين السهول والأودية والفياض والروضات، التي تتحول بعد موسم هطول الأمطار إلى ريف خلاب يحتضن النباتات البرية، ويعكس ثراء البيئة الطبيعية في المنطقة.

وتنتشر في مراعي المنطقة أنواع متعددة من النباتات الصحراوية والرعوية المتكيفة مع الظروف المناخية، من أبرزها: الأرطى، والرمث، والعرفج، والعوسج، والقيصوم، والثمام، والنصي، والربلة، الأمر الذي يُسهم في دعم المراعي الطبيعية، والمحافظة على التوازن البيئي، والحد من زحف التصحر.

ويؤدي الغطاء النباتي دورًا مهمًا في استدامة التنوع الحيوي، من خلال توفير موائل مناسبة للعديد من الكائنات الفطرية والطيور المقيمة والمهاجرة، إضافة إلى دوره في تثبيت التربة، والحد من تأثير العوامل المناخية على الأراضي المفتوحة. وتستقطب القصيم الكثير من هواة الطبيعة من خلال مواقعها الطبيعية الثرية، وفي مقدمتها امتداد وادي الرمة، إلى جانب العديد من المواقع التي تتحول بعد الأمطار إلى مواقع فريدة جاذبة للاستمتاع بأجوائها اللطيفة. وتتميز المواقع البرية في المنطقة بصفاء السماء وانخفاض التلوث الضوئي، مما يهيئ البيئة المناسبة لهواة رصد النجوم والأجرام السماوية والتصوير الليلي. وتواصل الجهات المعنية جهودها في تنمية الغطاء النباتي وحماية المراعي الطبيعية، عبر تنفيذ المبادرات البيئية وبرامج التشجير والتأهيل مثل مبادرة «أرض القصيم خضراء» المنسجمة بالكامل مع مبادرة «السعودية الخضراء»، بما يُسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتجسد منطقة القصيم نموذجًا بيئيًا متكاملًا يجمع بين المراعي الطبيعية، والتنوع النباتي، والأودية الموسمية، والوجهات البرية، مبرهنًا بما تزخر به المملكة من المقومات الطبيعية المساهمة في الحفاظ على الموارد البيئية، وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة.