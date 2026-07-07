شكرا لقرائتكم خبر الجوف ترسخ مكانتها في زراعة العنب بإنتاج يتجاوز 140 ألف طن سنويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت منطقة الجوف مكانتها بوصفها إحدى أبرز المناطق الزراعية في المملكة في إنتاج العنب، مستفيدة من مقوماتها الطبيعية التي تشمل التربة الخصبة والمناخ المناسب، ما أسهم في رفع جودة المحصول وتنوع أصنافه، وجعل المنطقة وجهة بارزة لإنتاج الفاكهة الموسمية.

وتضم مزارع العنب في الجوف نحو 5 ملايين شجرة، تمتد على مساحة تُقدر بنحو 4500 هكتار، فيما يتجاوز حجم الإنتاج السنوي 140 ألف طن، في مؤشر يعكس التطور الذي يشهده القطاع الزراعي في المنطقة، وارتفاع كفاءة الإنتاج بما يلبي احتياجات الأسواق المحلية.

وتشتهر بإنتاج أصناف متنوعة من العنب، تشمل: سبريور، والروماني، والحلواني، والزيتي، وماجيك الأسود، والفرنسي، والشامي، والبناتي، وتمتاز هذه الأصناف بجودتها العالية وتفاوت مواعيد نضجها، ما يسهم في إطالة موسم الحصاد وتوفير المنتج لفترات أطول. ويحظى قطاع زراعة العنب في الجوف باهتمام متواصل من المزارعين والجهات المعنية، من خلال تبني الممارسات الزراعية الحديثة ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة، ويعزز مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنمية القطاع الزراعي، ودعم الأمن الغذائي، وتحقيق الاستدامة الزراعية.