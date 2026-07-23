أخبار من السعودية.. مستشفى قوى الأمن بالرياض ينجح في إجراء أول عملية زراعة كلى لشاب

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الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - نجحت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في تحقيق إنجاز طبي لافت تمثل في إجراء أول عملية زراعة كلى بمستشفى قوى الأمن بالرياض ضمن برنامج زراعة الأعضاء.
أُجريت العملية بنجاح لشاب يبلغ من العمر 32 عامًا كان يعاني من الفشل الكلوي، وذلك بعد تبرع شقيقته البالغة من العمر 35 عامًا بإحدى كليتيها إثر استكمال كافة الفحوص الدقيقة والتأكد من توافق الأنسجة، ليتكلل التبرع والزراعة بالتوفيق على يد فريق طبي وجراحي متعدد التخصصات وسط استقرار تام للحالة الصحية للمتبرعة والمستفيد وتلقيهما الرعاية المتابعة اللازمة.
وأوضح المركز أن هذا النجاح يشكل محطة فارقة في مسيرة الخدمات الطبية بالوزارة، مبينًا مدى جاهزية مستشفى قوى الأمن بالرياض لتنفيذ مثل هذه العمليات المعقدة بفضل المنظومة المتكاملة التي تجمع بين الكوادر الطبية المؤهلة والتقنيات الحديثة والبنية السريرية المتقدمة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في توسيع دائرة الخدمات التخصصية وتقليل الحاجة لنقل المرضى إلى مراكز علاجية أخرى.
وأشار إلى أن إطلاق برنامج زراعة الكلى يأتي امتدادًا حثيثًا للتطوير المستمر في برامج الطب الدقيق ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين.
وأكد أن هذه الخطوة تتناغم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030، وترسخ مكانة مستشفى قوى الأمن بالرياض كمركز طبي مرجعي قادر على التعامل مع أعقد الحالات الجراحية وتقديم رعاية صحية تضاهي أفضل الممارسات العالمية.
أُجريت العملية بنجاح لشاب يبلغ من العمر 32 عامًا كان يعاني من الفشل الكلوي، وذلك بعد تبرع شقيقته البالغة من العمر 35 عامًا بإحدى كليتيها إثر استكمال كافة الفحوص الدقيقة والتأكد من توافق الأنسجة، ليتكلل التبرع والزراعة بالتوفيق على يد فريق طبي وجراحي متعدد التخصصات وسط استقرار تام للحالة الصحية للمتبرعة والمستفيد وتلقيهما الرعاية المتابعة اللازمة.
محطة فارقة
وأوضح المركز أن هذا النجاح يشكل محطة فارقة في مسيرة الخدمات الطبية بالوزارة، مبينًا مدى جاهزية مستشفى قوى الأمن بالرياض لتنفيذ مثل هذه العمليات المعقدة بفضل المنظومة المتكاملة التي تجمع بين الكوادر الطبية المؤهلة والتقنيات الحديثة والبنية السريرية المتقدمة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في توسيع دائرة الخدمات التخصصية وتقليل الحاجة لنقل المرضى إلى مراكز علاجية أخرى.
وأشار إلى أن إطلاق برنامج زراعة الكلى يأتي امتدادًا حثيثًا للتطوير المستمر في برامج الطب الدقيق ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين.
ممارسات عالمية
وأكد أن هذه الخطوة تتناغم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030، وترسخ مكانة مستشفى قوى الأمن بالرياض كمركز طبي مرجعي قادر على التعامل مع أعقد الحالات الجراحية وتقديم رعاية صحية تضاهي أفضل الممارسات العالمية.