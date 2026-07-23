أخبار من السعودية.. "زاتكا" تدعو المنشآت إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن مايو ويونيو 2026

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي مايو ويونيو 2026م، وذلك في 31 من شهر يوليو 2026م أو قبله. تقديم الإقرار وتجنب الغرامة وحثت "زاتكا" المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني (https://zatca.gov.sa/) تجنبًا لغرامة عدم تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع لا يقل عن 5%ولا يزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار عنها، إضافة لغرامة التأخر عن سداد الضريبة غير المسددة، بواقع 5% من مبلغ الضريبة غير المسددة عن كل شهر تأخير أو جزء منه. التواصل والحصول على المعلومات ودعت "زاتكا" المنشآت من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الضريبة الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care) Xأو البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

وتُعَد الضريبة الانتقائية من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل مشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

