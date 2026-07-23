أخبار من السعودية.. المملكة وتركيا تبحثان تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - بحث معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع نظيره التركي أكين غورليك خلال زيارة رسمية إلى تركيا, سبل تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين البلدين.

كما بحثا تفعيل مجالات مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل، بما يدعم تبادل الخبرات والتجارب وتطوير مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك. مجالات التعاون بين تركيا والسعودية واستعرض الجانبان عددًا من مجالات التعاون، شملت التحول الرقمي، والتدريب العدلي، وتبادل المعرفة والزيارات المهنية بين المختصين، إلى جانب تطوير الخدمات والإجراءات العدلية.



وزار معاليه المحكمة الدستورية التركية، والتقى رئيس المحكمة قادر أوزكايا، واطلع على أعمال المحكمة واختصاصاتها. استمرار التنسيق وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ورافق معاليه خلال الزيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر.