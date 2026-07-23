أخبار من السعودية.. صور.. خدمات إرشادية وتوعوية عبر الشاشات الإلكترونية لخدمة ضيوف الرحمن

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - تعزز الشاشات الإرشادية الإلكترونية على أبواب المسجد الحرام وساحاته الخارجية، الوعي المكاني وتيسر حركة قاصدي بيت الله الحرام.

وتمكن تلك الشاشات القاصدين من التعرف على حالة البوابات واختيار أقرب المداخل المتاحة، بما يعزز انسيابية الحركة وسهولة الوصول إلى المسجد الحرام. الشاشات الإرشادية الإلكترونية في المسجد الحرام وتعرض الشاشات بيانات محدثة بشكل لحظي عن حالة البوابات والمداخل المتاحة، إلى جانب مؤشرات الكثافة في المطاف والمسعى، بما يمكّن المصلين والمعتمرين والزوار من اختيار المسارات الأنسب قبل الدخول، والإسهام في توزيع الحركة على مختلف المداخل، وتقليل زمن الوصول، ورفع كفاءة إدارة الحشود.

كما توضح المداخل المؤدية إلى الأدوار العلوية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الطاقة الاستيعابية للمرافق، ويعزز انسيابية تنقل قاصدي المسجد الحرام داخل مرافقه.

محتوى توعوي وإرشادي وتقدم الشاشات الإرشادية محتوى توعوي وإرشادي يتضمن التعليمات الواجب اتباعها قبل الدخول، والتوعية بالسلوكيات التي ينبغي تجنبها داخل المسجد الحرام.

هذا إلى جانب التعريف بأبرز الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين والزوار، ومنها خدمة التحلل من النسك، والمطوّف الرقمي، والرقم الموحّد (1966)، بما يدعم جودة تجربتهم وييسر أداء مناسكهم وعباداتهم.

وتأتي هذه الشاشات ضمن منظومة الخدمات التقنية والإرشادية التي تنفذها الهيئة للاستفادة من الحلول الإلكترونية في دعم إدارة الحشود، ورفع كفاءة التشغيل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يوفر تجربة أكثر يسرًا وانسيابية، ويعزز جاهزية المسجد الحرام لاستقبال قاصديه.