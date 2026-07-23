أخبار من السعودية.. وزير الإعلام اللبناني: المملكة عملت دورًا مهمًا في عودة العلاقات مع سوريا

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الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، إن المملكة عملت دورًا مهمًا في عودة العلاقات مع سوريا، وفقا لما أوردته "الإخبارية".
وفي تصريحات سابقة، أكد "مرقص" أن المملكة العربية السعودية لم تبخل يومًا على دعم لبنان، وفقًا لما صرح به لـ "الإخبارية".
كان اتهم الجيش اللبناني قوات الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق النار على مقربة من عناصره خلال انتشارهم في بلدة زوطر الغربية، إحدى المناطق التجريبية في جنوب لبنان، بموجب اتفاق الإطار مع إسرائيل.
وجاء هذا الحادث مع إعلان الجيش صباح الثلاثاء انتشاره في هذه المناطق، وخلال زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن التي رعت الاتفاق ولقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وفي تصريحات سابقة، أكد "مرقص" أن المملكة العربية السعودية لم تبخل يومًا على دعم لبنان، وفقًا لما صرح به لـ "الإخبارية".
دعم مستقبل لبنانوطالب وزير الإعلام اللبناني حينها بدعم إغاثي وإنساني عاجل لدعم مستقبل لبنان، مؤكدًا أنه لا وصاية إيرانية على قرارات بلاده.
كان اتهم الجيش اللبناني قوات الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق النار على مقربة من عناصره خلال انتشارهم في بلدة زوطر الغربية، إحدى المناطق التجريبية في جنوب لبنان، بموجب اتفاق الإطار مع إسرائيل.
وجاء هذا الحادث مع إعلان الجيش صباح الثلاثاء انتشاره في هذه المناطق، وخلال زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن التي رعت الاتفاق ولقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب.