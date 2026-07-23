أخبار من السعودية.. وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع نظيره اليوناني

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية الجمهورية الهيلينية جيورجوس جيرابيتريسيس.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على أهمية أمن وحرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر، ورفض أي أعمال أو ممارسات تهدد سلامتها.

