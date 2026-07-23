أخبار من السعودية.. وزير الخارجية يبحث التطورات الإقليمية مع نظيريه القطري والأردني

محادثات مع وزير الخارجية اليوناني

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين من كلٍّ من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.وجرى خلال الاتصالين بحث التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر، إلى جانب التنسيق والتشاور بشأن المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية الجمهورية الهيلينية جيورجوس جيرابيتريسيس.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على أهمية أمن وحرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر، ورفض أي أعمال أو ممارسات تهدد سلامتها.