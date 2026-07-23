أخبار من السعودية.. عاجل .. الهيئة العامة للنقل: الحوثيون يفاقمون تحديات الأمن البحري ويهددون حرية الملاحة الدولية

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة (ENCELIA) التابعة لأحد الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة.
وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم، واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية.
وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم، واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية.
انتهاك أحكام القانون الدوليوتشكل مليشيا الحوثي خطراً على الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضايق الدولية، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتؤدي لتفاقم التحديات التي تواجه الأمن البحري مما يتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل التصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.
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