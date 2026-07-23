أخبار من السعودية.. 8 آلاف متر أنابيب تعزز التوزيع المائي لخدمة 10 آلاف مستفيد بخليص

حلول سريعة

احتياجات المستفيدين

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - أنهت شركة المياه الوطنية مشروع الربط المائي بين خزان غران ومحطة «الأشياب» بمحافظة خليص لخدمة أكثر من 10 آلاف مستفيد. وسيسهم المشروع في تقليص مدة تعبئة الخزان إلى أقل من 24 ساعة.وتضمن المشروع مد خط مياه رئيسي يتجاوز طوله ثمانية آلاف متر طولي. ويأتي هذا العمل ضمن خطط الشركة لتعزيز كفاءة الأعمال التشغيلية في منظومة توزيع المياه وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.أكدت الشركة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مبادراتها الهادفة إلى تطوير البنية التحتية عبر إيجاد حلول سريعة ومستدامة، موضحة أن إنجاز الربط يسهم في رفع مستوى الخدمة وموثوقية التوزيع المائي في المنطقة.وبيّنت أن المشروع سيعمل بشكل مباشر على تسريع عملية تعبئة الخزان التشغيلي لتصبح في أقل من يوم واحد، مشيرة إلى أن هذه العملية كانت تستغرق في الفترة السابقة مدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أيام.لفتت الشركة إلى أن الإجراء الجديد يضمن ضخ المياه إلى الأحياء بانتظام وفق احتياجات المستفيدين ودون انقطاعات، مضيفة أنه سيؤدي أيضاً إلى خفض الطلب بشكل ملحوظ على صهاريج المياه في المحافظة.وأشارت إلى أن تراجع الاعتماد على الصهاريج سينعكس إيجاباً على المشهد العام لمنظومة المياه، مؤكدة أن ذلك يرفع كفاءة المنظومة الخدمية بالكامل ويعزز من استقرار الإمدادات المائية للمستفيدين.