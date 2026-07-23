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أخبار من السعودية.. شاشات إرشادية بالمسجد الحرام تعرض بيانات لحظية لإدارة حركة الحشود

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حذيفة القرشي - مكة المكرمة 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. شاشات إرشادية بالمسجد الحرام تعرض بيانات لحظية لإدارة حركة الحشود

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - فعلت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشاشات الإرشادية الإلكترونية على أبواب الحرم المكي وساحاته، لتقديم بيانات لحظية تسهم في إدارة الحشود وتيسير وصول قاصدي بيت الله الحرام.
وتعرض الشاشات بيانات محدثة بشكل مستمر توضح حالة البوابات والمداخل المتاحة، إلى جانب مؤشرات الكثافة البشرية في مساحتي المطاف والمسعى.
شاشات إرشادية بالمسجد الحرام تعرض بيانات لحظية لإدارة حركة الحشود

ويمكّن هذا الإجراء المصلين والمعتمرين من اختيار المسارات الأنسب قبل الدخول، مما يسهم في توزيع الحركة وتقليل زمن الوصول.

تخفيف الازدحام


وتوضح اللوحات الإلكترونية المداخل المؤدية إلى الأدوار العلوية، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة الاستيعابية لمرافق المسجد الحرام. وتعمل هذه الخطوة على تعزيز انسيابية تنقل الزوار داخل أروقة الحرم وتخفيف الازدحام في المواقع الحيوية.
وتسهم المنظومة الإرشادية في تعزيز الوعي المكاني للقاصدين عبر تقديم محتوى توعوي يتضمن التعليمات الواجب اتباعها، والسلوكيات التي ينبغي تجنبها.
كما تُعرّف الشاشات بأبرز الخدمات المقدمة، ومنها خدمة التحلل من النسك، والمطوّف الرقمي، إضافة إلى الرقم الموحّد «1966».

حلول إلكترونية


تأتي هذه الخطوة ضمن منظومة الخدمات التقنية التي تنفذها الهيئة للاستفادة من الحلول الإلكترونية في دعم إدارة الحشود ورفع كفاءة التشغيل.
وتستهدف هذه الجهود الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتوفير بيئة تدعم جاهزية المسجد الحرام لاستقبال الزوار.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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