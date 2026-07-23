طائرة أمريكية ترسل استغاثة فوق السعودية

بيروت - نادين الأحمد - روسيا اليوم – أفادت وكالة “نوفوستي” استنادا إلى بيانات رحلات الطيران بأن طائرة الإنذار المبكر “بوينغ E-3B سينتري” التابعة للقوات الجوية الأمريكية أصدرت إشارة استغاثة فوق السعودية. وأشارت بيانات الرحلة إلى أن الطائرة تبث الرمز 7700، وهو ما يدل على وجود حالة طوارئ عامة أثناء الطيران. قد يكون ذلك بسبب عطل فني أو حريق أو نقص في الوقود أو حالة طوارئ أخرى. ولا تزال تفاصيل الحادث مجهولة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق عن شن موجة ضربات جديدة ضد إيران. ووقعت طهران وواشنطن في ليلة 18 يونيو مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء النزاع الذي بدأ في 28 فبراير. إلا أنه منذ 8 يوليو، شن الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردا على استهداف إيران للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.