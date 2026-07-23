أخبار من السعودية.. رسميًا.. إدراج الرياضات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي بالأنشطة الطلابية في المدارس

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - أدرج المركز الوطني للمناهج مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والرياضات الإلكترونية ضمن الأنشطة الطلابية لعام 1448 هـ. وتستهدف الخطوة تنمية مهارات المستقبل وإعداد الطلاب لمتطلبات سوق العمل.

وأوضح دليل الخطط الدراسية أن الأنشطة لم تعد تقتصر على البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية التقليدية. مبينًا أنها توسعت لتشمل مجالات تقنية تعزز التفكير الإبداعي والابتكار والبرمجة والأمن الرقمي واتخاذ القرار. تنمية التفكير الاستراتيجي للطلبة ويهدف إدراج الرياضات الإلكترونية إلى استثمار اهتمامات الطلاب ضمن بيئات تعليمية منظمة تدعم العمل الجماعي. وتسهم هذه الأنشطة في تنمية التفكير الاستراتيجي والتخطيط، إلى جانب تعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.

وأكد المركز الوطني للمناهج تنفيذ هذه البرامج ضمن الخطة الدراسية المعتمدة بما يحقق التكامل مع نواتج التعلم. مشيرا إلى منح المدارس مرونة عالية في اختيار الأنشطة المتوافقة مع إمكاناتها واحتياجات طلابها مع ربطها بالأهداف التعليمية والقيمية.

ويأتي التوجه الجديد لتطوير محتوى الأنشطة وإثرائها ببرامج تواكب التطورات التقنية العالمية وتتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتعمل هذه الجهود المؤسسية على إعداد جيل يمتلك المهارات الرقمية والقدرات الابتكارية التي تتطلبها مهن المستقبل وتدعم الاقتصاد المعرفي.