أخبار من السعودية.. 360 موظفًا الحد الأقصى للقوى العاملة في إدارات التعليم الكبيرة

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 05:57 مساءً كتب شريف احمد - حددت وزارة التعليم الحجم الأمثل للقوى العاملة في إدارات التعليم حتى عام 2028 بناءً على الهيكل التنظيمي الحديث، ليبلغ 360 موظفاً للإدارات الكبيرة، و284 للمتوسطة، و212 للصغيرة.

وأوضحت الوزارة أن تحديد هذه الأعداد جاء نتيجة تطبيق تحليل تصاعدي دقيق لقياس أعباء العمل الفعلي. واعتمدت التقديرات على دراسة متوسطات الاحتياج في كل وحدة تنظيمية لضمان الوصول إلى النسب المثلى للموظفين. ضوابط التقييمات الإدارية وشملت التقييمات الإدارية الوحدات المرتبطة بمدير عام التعليم، وتلك التابعة للمساعد للشؤون التعليمية ولمساعد المدير العام. واحتسبت الخطة أثر مركزية بعض الخدمات وانعكاسها على تقليص أعداد الموظفين وفقاً للهيكلة الحديثة.

وكشفت الخطة عن توجه مستقبلي لإسناد مهام بعض الإدارات، ومنها إدارة التطوير والتحول، إلى جهات خارجية. واستبعدت الوزارة بناءً على هذا التوجه احتساب كامل احتياج هذه الإدارات ضمن الإجمالي النهائي للقوى العاملة.