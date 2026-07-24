أخبار من السعودية.. الهيئة العامة للنقل: إصابة طفيفة في السفينة السعودية المستهدفة بالبحر الأحمر

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 11:56 مساءً كتب شريف احمد - صرح مصدر مسؤول بالهيئة العامة للنقل بأن السفينة (NCC MASA) التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر يوم 24 يوليو الجاري، نتج عنه إصابة طفيفة في بدن السفينة.
وأوضح أن السفينة واصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامة السفينة وأفراد طاقمها.
وعد استمرار هذه الاستهدافات انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.
وأوضح أن السفينة واصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامة السفينة وأفراد طاقمها.
وعد استمرار هذه الاستهدافات انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.