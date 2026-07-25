أخبار من السعودية.. "وقاء مكة" يطلق حملة لتحصين الحيوانات الأليفة ضد السعار

الاستفادة من خدمة التحصين

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - أطلق المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة حملةً لتحصين الحيوانات الأليفة ضد مرض السعار، وتستمر حتى يوم السبت 25 يوليو 2026م، في العاصمة المقدسة ومحافظات جدة والطائف والقنفذة، وذلك ضمن جهوده لرفع مستوى الوعي المجتمعي بالأمراض الحيوانية المشتركة وسبل الوقاية منها.وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بمرض السعار، وتحصين الحيوانات الأليفة ضده، والتعريف بطرق انتقاله وأعراضه والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها عند التعرض لعضات أو خدوش الحيوانات، إضافة إلى نشر الرسائل الإرشادية التي تسهم في الحد من مخاطر الإصابة، وتعزيز مفاهيم الصحة العامة والوقاية.وأوضح مركز "وقاء" أن الحملة تتضمن نشر مواد توعوية وإرشادية عبر المنصات الإعلامية والرقمية، إلى جانب تقديم رسائل تثقيفية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة بالمرض، وتعزيز السلوكيات الوقائية، والتأكيد على أهمية الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها، ومراجعة الجهات الصحية المختصة عند التعرض لأي إصابة قد تنقل العدوى.كما أوضح فرع المركز بمنطقة مكة المكرمة، أن استقبال المربين والمستفيدين في مواقع التحصين سيكون في العاصمة المقدسة: عيادة سوبربتس في حي الشوقية والراشدية، وجدة: عيادة فلوريا بحي النهضة، والطائف: عيادة الرعاية البيطرية بالمنطقة المركزية، والقنفذة: عيادة نبع الوادي بالمظيلف، وذلك ابتداءً من أمس الخميس وحتى يوم السبت، من الساعة الرابعة مساءً حتى الثامنة مساءً.ودعا ملاك الحيوانات الأليفة إلى الاستفادة من خدمة التحصين المجانية، والالتزام بإحضار الحيوانات إلى مواقع التحصين المعتمدة.وتأتي الحملة ضمن البرامج التوعوية التي ينفذها مركز "وقاء" لتعزيز الوقاية من الأمراض الحيوانية، ودعم الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية صحة الإنسان والحيوان، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.